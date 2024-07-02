Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, provokatif paylaşımlarda bulunan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bursa'da provokatif paylaşımlarda bulunan bir kişinin gözaltına alındığını açıklayan Vali Demirtaş, "Telegram ve sosyal medya platformlarında "Arapları Yıldırma" vb. isimlerle gruplar oluşturarak vatandaşlarımızı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde provokatif söylemlerle Bursamızda huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik paylaşımlar yapan F.K. adlı hesap yöneticisi şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde adli işlemleri devam etmektedir. Bu şekilde provokatif faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bursamız tarih boyunca farklı kültür ve milletlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığı, hoşgörü ve kardeşliğin simgesi olmuş kadim bir şehirdir. Toplumumuzdaki huzur ve güvenliği sağlamak hepimizin ortak görevidir. Hiçbir gerekçe şiddeti mazur gösteremez. Bu nedenle herhangi bir provokasyona kapılmadan yasalara ve insani değerlere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Şehrimizde huzuru ve güveni sağlamak adına emniyet güçlerimizin çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."