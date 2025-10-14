Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i için tutuklama, 4’ü için ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında eski başkan Turgay Erdem’in de bulunduğu 15 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait nakit para, ziynet eşyaları, gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca, örgüt faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.