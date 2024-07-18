Saitabat Şelalesi’nin alt kesimlerinde bulunan çöpler, bariz bir şekilde görüntü kirliliği oluşturuyor. Bu görüntü kirliliği de ziyarette bulunan turistlerin ve vatandaşların dikkatini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Şelalesi, Uludağ'dan gelen kaynak suyuyla tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Hafta içi ve hafta sonu oldukça yüksek sayıda ziyaretçi alan bu şelalenin alt kısmının çöplük olarak görülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşlar bu durumun düzeltilmesi ve tekrardan doğal güzellik olarak adlandırılmasını istiyor.