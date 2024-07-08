Bursa’da Yıldırım ve Osmangazi ilçelerini birbirinden ayıran Setbaşı Deresi’nin suyunda, yaz ayları ile birlikte ciddi bir azalma görüldü.BURSA (İGFA) - Kış mevsiminin adeta bahar havasında geçmesi ve yeterli yağmur ile kar yağmaması sebebiyle Bursa’da hem barajlar hem de akarsularda azalmalar görülmeye devam ediliyor.

Hava sıcaklıklarının oldukça yükselmesiyle birlikte Yıldırım ve Osmangazi ilçelerini birbirinden ayıran Setbaşı Deresi’nin suyunda da ciddi bir azalma görüldü.

Öte yandan bazı vatandaşlar Bursa’daki doğal su kaynaklarındaki azalmaların, iklim değişikliğinin yanı sıra su firmalarının Uludağ’da bulunan su kaynaklarını yönetmelikte belirlenen oranın çok daha üzerinde kullandığını ve bunun da doğal su kaynaklarında ciddi azalmalara sebebiyet verdiğini iddia ediyor.