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Ekiplerin 15 araç ve 3 tankerle müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Alevlerin kısa sürede tüm depoyu sarması üzerine bölgeye İznik, Orhangazi, Gemlik, Yenişehir, Küçükbalıklı, Gürsu, Kestel, Küçük Sanayi, Demirtaş ve İnegöl'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

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