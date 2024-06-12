Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Damlalarının Peşinde Projesi’ kapsamında bugüne kadar 896 okulda 240 binden fazla öğrenciye su bilinci eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine su bilinci ve kültürünü kazandırmak, suyun tüm canlılar için değerli olduğunu anlatmak ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla BUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Su Damlalarının Peşinde Projesi’, 'Su Şenliği' ile tamamlandı.

Bugüne kadar merkez ve ilçelerde 896 okulda yaklaşık 240 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine su tasarrufu bilinci aşılandı.

Bu yıl da Haziran ayı itibariyle 17 ilçede 40 bin öğrenciye ulaşılırken, eğitimler kapsamında suyun önemine dair resim ve kısa film yarışmaları düzenlendi. Proje, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan ‘Su Şenliği’ ile tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda, kısa film ve resim yarışmasında dereceye giren eserler de sergilendi.

Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu korosunun ‘Dünya Su Günü’ şarkısını seslendirdiği şenlikte, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Görükle Dumlupınar İlkokulu halk oyunu gösterisinin sahnelendiği programda, Sönmez İlkokulu öğrencileri tarafından da ‘Dünya Su Günü’ eşliğinde balon gösterisi yapıldı. Etkinlik alanında açılan resim sergisi ve atölye çalışmalarında ise ziyaretçiler eğlenceli ve eğitici anlar yaşadı.