Bursa'da yaşanan kaza, bugün öğleden sonra Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.A. isimli sürücü, ailesiyle bayram ziyaretine giderken Tofaş Şahin marka aracıyla yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz araç, yol kenarındaki dereye uçtu.

Kazada H.A.A. ve beraberindeki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada, H.A.A.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.