Nazım Kahraman (35), Millet Mahallesi Millet Caddesi'nde yürürken yanından geçen bir kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Nazım Kahraman bıçakla ağır yaralandı.

Yaralı halde koşarak 2. Vatan Caddesi'nde bulunan bir kıraathaneye sığınan Kahraman, burada yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kahraman'ı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Nazım Kahraman ile kaldırımda yürürken yanından geçen kişinin tartıştığı ve olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Kıraathanedeki kameraya yansıyan görüntüde ise, Kahraman'ın koşarak içeri girmesi, şüpheli şahsa sandalye fırlatması, sonrasında yere yığılması ve vatandaşların yardım çabaları yer alıyor.