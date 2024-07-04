Bursa’da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İznik ilçesinde, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 BBH 13 plakalı tır, yan dönerek yolu kapattı ve bir elektrik direğini devirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay mahallinde daha önce de benzer bir kaza yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu bilgi, mahalle sakinlerinin tepkisini arttırdı ve tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Ekipler müdahale etti

Kazanın ardından mahalle sakinleri, tekrar böyle bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması talebiyle eylem yaptı. Polis ekipleri, yol kenarındaki ev ve işyerlerinin önünde bulunan saçakları yıkıp geçen tırı olay yerinden kaldırmak için yoğun çaba harcadı.