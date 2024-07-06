Türkiye'de doğa turizminin yıldızı, Bursa'nın gözdesi Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik ücretlerine zam geldiği bildirildi.BURSA (İGFA) - Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, doğa turizminin önemli noktalarından biri olan Uludağ'a çıkan 9 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun teleferik hattı olarak bilinen Bursa Teleferik, zamlandı. Teleferik fiyatı tam tek yön bilet fiyatı 230 TL'den 300 TL'ye yükseldi.

Öğrenciler için gidiş-dönüş bilet fiyatları ise 115 TL'den 150 TL'ye çıktı. 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren teleferik, yeni fiyatlarıyla misafirlerini bekliyor.

Yaklaşık 25 dakika süren, Bursa'nın eşsiz manzaralarının tadını çıkarma fırsatı bulduğunu söyleyen ziyaretçiler ise yapılan zamdan memnun değil, Bursa teleferik ücretinin zaten yüksek olduğunu düşünen ziyaretçiler yüzde otuzluk oranını da fazla olduğunu dile getirdi.