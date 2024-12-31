Kaza, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Nesrin U. yönetimindeki 16 BBR 262 plakalı otomobil, ana yolda ters yönde ilerlemeye başladı. Sanayi Caddesi üzerinde seyir halindeki 16 BZZ 06 plakalı tırla çarpıştı.

İtfaiye ekipleri yaralıları kurtardı

Çarpışmanın ardından otomobilde bulunan sürücü Nesrin U. ve Erkan Ö. araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Trafik normal akışına döndü

Kaza nedeniyle tek şeride düşen Sanayi Caddesi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazaya neden olan ters şerit ihlali ve kazanın diğer detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.