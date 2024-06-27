Yaz aylarının bu kadar şiddetli, yakıcı geçtiği günümüzde, insanların iç içe olduğu otobüslerde, metrolarda klima ihtiyacı doğuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda toplu taşımalarda klima açma zorunluluğu üzerine bir yasayı yürürlüğe koydu fakat bu yasanın kullanılmadığı birçok şehir bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de Bursa.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa zaman geçtikçe nüfus olarak büyümeye devam ediyor. Son yıllarda Bursa’da bitmek bilmeyen bir toplu taşıma sorunu olduğu aşikar. Toplu taşıma araçları, iş, okul giriş-çıkış saatlerinde kalabalık olmasıyla bilinir. Fakat artık Bursa’da iş, okul giriş-çıkış saatleri dışında günün herhangi bir saatinde de aynı kalabalıkla karşılaşabiliyorsunuz. Bu toplu taşıma yoğunlu da kavurucu sıcaklarda çok büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Belediye, toplu ulaşım klimalarını denetlediğini söylüyor. Ne yazık ki bu konu hakkında kanun çıkmadığı sürece bir bütünlük söz konusu olamaz.

“İNSANLAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA FENALAŞIYOR!”

Vatandaşlar bu konu hakkında muzdarip olduklarını her sosyal mecrada belirtiyorlar. Bu konu hakkında görüşlerini aldığımız vatandaş Emir Erdem Bali, “Bu sıcaklarda özellikle otobüslerin klimalarını açmaması veya çalışmıyor olduğunu söylemesi bizleri çok yoruyor. Havalar 36-40 derece iken klimaların çalışmaması, içerideki kalabalık ile birleşince zaman zamana fenalaşan insanlar da görüyoruz. Klimalar bozuk mu bilmiyorum. Söylendiği üzere bozuksa, belediyelerin acilen bu sorunu çözmeleri gerekiyor.” ifadelerini belirtti.