Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kuyumcu, içeri giren maskeli bir soyguncunun silahını fark edince soyguncuyu döverek kaçmasına neden oldu.

Silahın oyuncak olduğu anlaşıldı

Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanında yalnız olduğu sırada kar maskeli bir kişi içeri girerek ona silah doğrulttu. Soyguncu, Ekim'e altınları çantaya doldurmasını söyledi. Korku içinde tezgahın arkasına geçen kuyumcu, saldırganın elindeki silahın plastik olduğunu fark etti.

Soyguncuyu döverek kovdu

Çabucak durumu fark eden Ekim, soyguncunun elindeki silahın oyuncak olduğuna kanaat getirince soyguncuya vurdu. Kuyumcu, saldırgana dayak atarak onu etkisiz hale getirdi ve çantayı bırakıp, hızla dükkanından çıkmasına engel oldu.

Kamera kayıtları ve önceki soygunlar

Soyguncunun paniğe kapılarak hızla kayıplara karıştığı anlar, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın trajikomik anları, çevredeki insanları da şaşkına çevirdi. Ayrıca, aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu ve 5 yıl önce de soyguncular tarafından bir teşebbüs girişiminde bulunulduğu öğrenildi.

Polis Soruşturması Başladı

Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.