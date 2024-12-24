Bursa’da, turistleri taşıyan bir otobüsün motorunda çıkan yangın sonucu sürücü, 35 Suudi Arabistanlı turisti güvenli şekilde tahliye etti. Otobüs ise alevlere teslim oldu.

Olay, Bursa istikametinden İstanbul yönüne giden ve içinde 35 kişilik Suudi Arabistanlı turist kafilesinin bulunduğu otobüste meydana geldi. Gece saat 21.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Viyadüğü yakınlarında, İ.Ç. (41) idaresindeki 34 BU 6728 plakalı yolcu otobüsünün motorundan birden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü, turistleri güvenli şekilde tahliye etti

Dumanları fark eden sürücü, hemen otobüsü emniyet şeridine çekerek, kapıları açtı ve turistleri güvenli bir şekilde tahliye etmeye başladı. 35 Suudi Arabistanlı turist, hızla otobüsten indirilerek güvenli bir alana yönlendirildi. Ancak kısa süre sonra otobüs, alev topuna dönerek tamamen yanmaya başladı.

Yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yangın nedeniyle yolu bir süreliğine kapatarak güvenliği sağladı. Yangına, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle müdahale edildi ve alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Yangının etkisiyle otobüs tamamen kül oldu. Vinç yardımıyla, alevlere teslim olan otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Şans eseri, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Jandarma inceleme başlattı

Jandarma, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.