BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde velayet davasının ardından adliye çıkışı takip ettiği eski eşini silahla bacağından yaralayan kişi gözaltına alındı.

Bir süre önce boşandıkları öğrenilen Saliha S. (37) ile Erkan S. (45), çocuklarının velayet davası için adliyeye gitti. Bir erkek bir kız çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan baba Erkan S, adliyeden çıkan eski eşini takip etti.

Evine gitmek için yola çıktığı öğrenilen Saliha S, Küçükbalıklı Mahallesi'ne geldiği sırada karşılaştığı eski eşi Erkan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan Saliha S, sokak üzerindeki bir iş yerine sığınmak istediği sırada eski eşi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Saliha S, olay yerindeki müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Suç aleti silahı olay yerinde bırakıp kaçan Erkan S. ise polis ekiplerince yakalandı.





