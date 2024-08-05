Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki eve sıçradı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ancak mahalle sakinlerinin, kendilerine de hortum verilmesi talepleri reddedilince, yaklaşık 15 kişilik grup itfaiye personeline saldırdı.

Arbede ve uyarı ateşi

Yaşanan arbede, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. Öfkeli kalabalık, jandarmanın müdahalesiyle olay yerinden kaçarken, itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangın sonucu bir ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri şikayetçi oldu

Yangını söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, kendilerine saldıran mahalle sakinlerinden şikayetçi oldu. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.