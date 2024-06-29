Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana gelen yangın, oldukça dikkat çekici bir sebebe dayanıyor. İddialara göre, enerji nakil hattına çarpan ve yanarak düşen yabani kuşlar, buğday tarlasında yangına neden oldu. Yangın, sabah saat 10.30 sıralarında başladı ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesi

Bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık bir saat içinde kontrol altına almayı başardı. Yoğun çabalar sonucu yangın söndürülürken, ekili 80 dönüm buğday alanı zarar gördü.

Resmi açıklama ve yangının sebebi

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Eren Arslan, yangının muhtemelen yüksek gerilim hattına çarpan kuşların neden olduğu kıvılcımlar sonucu çıktığını belirtti. Kaymakam Arslan, "Can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici. Ancak ekili alanlarda büyük zarar meydana geldi." dedi ve durumun detaylı bir şekilde inceleneceğini ifade etti.