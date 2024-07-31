Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen yarış tayları açık artırmasında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yetiştirilen safkan Arap tayları büyük ilgi gördü. Toplam 64 tayın satıldığı etkinlikte, 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi.

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Bursa Karacabey'de gerçekleştirilen açık artırmada, TİGEM tarafından yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, yüksek fiyatlara alıcı buldu. Bu etkinlikte, 'Dalaman Fatihi' adlı tay 2 milyon 550 bin liraya satılarak en yüksek fiyatı gördü. Bu satışın ardından 'Şukela' isimli tay 2 milyon liraya, 'Doğukentli' ise 1 milyon 500 bin liraya yeni sahiplerine kavuştu.

İlgi gören taylar ve satış fiyatları

Dalaman Fatihi: 2 milyon 550 bin TL

2 milyon 550 bin TL Şukela: 2 milyon TL

2 milyon TL Doğukentli: 1 milyon 500 bin TL

Bu yılki açık artırmada toplam 64 tay satıldı ve toplamda 26 milyon 640 bin TL gelir elde edildi. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, satışın başarılı geçtiğini ve tayların Türk atçılığına büyük katkı sağlayacağını belirtti​.