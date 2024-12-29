Bursa’nın Mudanya ilçesinde, yılbaşı öncesi yapılan başarılı bir operasyonda, toplam 127 litre sahte alkol ele geçirildi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'nde bisikletinin arka sepetinde kaçak içki satmaya çalışan E.S. adlı şahsı tespit etti. Ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalayarak, içkilerin evinde yapıldığını öğrenerek soruşturmayı derinleştirdi.

Bisikletin arkasında 8 litre, evinde 119 litre sahte içki

Yapılan incelemede, şüphelinin bisikletinin arka sepetinde çeşitli ebatlarda 14 şişe içinde toplam 8 litre el yapımı alkollü içki olduğu belirlendi. Şüphelinin evine yapılan baskında ise 86 şişe içerisinde toplam 119 litre sahte içki ele geçirildi. Toplamda, 100 şişe içinde 127 litre kaçak içkiye ekiplerce el konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheli E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyon, yılbaşı öncesi kaçak alkolün önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.