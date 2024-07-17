Bursa'da trafik çilesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Son olarak Bursa’nın ana yollarından olan İzmir-Ankara yolunda yoğun trafik gözlemlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da yaşayan vatandaşların en büyük sorunu her geçen gün artmaya devam eden trafik, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor.

NUFÜS ARTIYOR TRAFİK ÇİLESİ KATLANIYOR

Trafiğin en büyük sebeplerinden birisi Türkiye’nin artan nüfus sayısı oluyor. Bursa'da bu durumdan nasibini alıyor ve özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde yoğun araç kuyrukları oluşuyor.

Bursa’nın, İzmir-Ankara yolunun günün her saati sıkışık olan bir cadde haline gelmesi de sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu durum çekilmez bir hal alırken alternatif yolların üretilmesi de talep ediliyor.