Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı ve bayram tatili boyunca denetimlerini sürdürerek kamu düzenini bozacak uygulamaların önüne geçti.BURSA (İGFA) - Bursalıların rahat ve huzurlu bir bayram tatili geçirebilmeleri adına görevlerini ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 gün boyunca denetimlerini sıkılaştırdı. Seyyar satıcılara müsaade etmeyen zabıta ekipleri, yaya yollarının işgal edildiği toplam 95 noktaya da müdahale etti. Ekipler, uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar ve dilencilik yapan şahıslar hakkında da yasal işlem başlattı. Bayram öncesinde kurban kesim yerlerinde ilçe belediyelerine yardımcı olan Büyükşehir zabıta ekipleri, kurban kesimi için izinsiz olarak açılan çukurların kapatılması noktasında da gerekli uyarılarda bulundu.

Trafik zabıta ekipleri ise yaya kaldırımı ve yeşil alanları işgal eden araç sahiplerini önce uyardı, sahiplerine ulaşılamayan 65 araç hakkında da yasal işlem başlattı. Burulaş Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel halk otobüslerinde klima kontrolü de yapan zabıta ekipleri, kliması açık olmayan otobüslerin şoförlerini ikaz ederek klimaları açmalarını sağladı.

Arife ve bayram süresince mahkumlara yapılan ziyaretler sebebiyle cezaevi önünde görev alan ekipler de cezaevi ve çevresinde trafik akışının sağlıklı bir şekilde sağlanması için çalışma yürüttü.

Sahillerde de çalışma yapan zabıta ekipleri, Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, Kumla, Kumsaz, Eşkel ve Gemsaz sahillerinde çadır kuran vatandaşları uyardı. Ekipler, 145 çadırın kaldırılmasını sağlayarak vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmelerini sağladı.