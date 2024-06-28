Bursa’nın Gülbahçe Mahallesinde taksici ve dolmuşçular arasındaki gerilim, ulaşım krizine yol açıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gülbahçe Mahallesinde taksiciler ve dolmuşçular arasında yaşanan anlaşmazlık, mahalledeki ulaşım hizmetlerini olumsuz yönde etkileyerek bölge sakinlerini zor durumda bırakıyor.

Bursa’nın tarihi ve hareketli semtlerinden biri olan Gülbahçe Mahallesi'nde son günlerde dolmuşçular ve taksiciler arasında yaşanan gerginlik, mahalledeki ulaşım düzenini altüst etti. Taraflar, müşteri kapma yarışının adeta bir savaşa dönüştüğünü belirterek, yetkililerden çözüm bekliyor.

Dolmuşçular, taksicilerin duraklarının yakınında müşteri bekleyerek haksız rekabet yarattığını iddia ederken, taksiciler de dolmuşçuların durak noktalarını işgal ederek yolcuları mağdur ettiğini öne sürüyor. Bu çekişme, hem dolmuş duraklarında hem de taksi duraklarında uzun kuyruklar ve zaman zaman yaşanan tartışmalara yol açıyor.

Mahalle sakinleri ise bu durumdan oldukça rahatsız. Özellikle işe gidip gelenler ve öğrenciler için büyük bir sorun haline gelen bu anlaşmazlık, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı vatandaşlar, "Her iki taraf da kendi çıkarlarını düşünerek hareket ediyor. Bizim tek isteğimiz, rahat bir şekilde ulaşımımızı sağlamak," diyerek tepkilerini dile getirdi..

Gülbahçe Mahallesinde yaşanan bu ulaşım krizi, mahalle sakinlerinin sabrını zorlarken, sorunun ne zaman çözüleceği merakla bekleniyor.