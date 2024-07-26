Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen büyük yangın, 5 fabrikanın ve 1 deponun tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangın, 48 araç ve 95 personelle yapılan yoğun müdahale sonucunda 360 ton su kullanılarak 3 saatte kontrol altına alındı. Ancak, soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Yangının çıkış noktası ve geniş müdahale

23 Temmuz sabahı saat 09:00 civarında başlayan yangın, Yıldırım ilçesi Vakıf Köyü Yolu Caddesi Çelebi Mehmet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Alevler, kısa sürede tesisteki yanıcı maddelerin etkisiyle çevredeki fabrikalara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Evlerin yanmaması için çevre fabrikalar ve yerleşim yerleri arasında barikatlar kuruldu ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 8 arazöz, 3 merdivenli arazöz, 2 merdiven, 13 tanker, 2 köpük kule, 1 köpük aracı, 1 tüp dolum aracı ve çeşitli belediyeler ve kurumlara ait toplam 48 araç ve 95 personel ile müdahale edildi. Ayrıca, TARIM A.Ş., BUSKİ, Yıldırım Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar da kullanıldı.

Yangının nedenleri ve ilk bulgular

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan incelemede, yangının çıkışına 'Afrika sıcaklarının' etkisinin yanı sıra, geri dönüşüm tesisindeki hurda plastiklerin ayrışmasında kullanılan motorların ısınmasının da neden olduğu belirtildi. Motorların ısınması sonucunda naylon ve plastiklerden çıkan gazların alev aldığı ve yangının hızla yayılmasına neden olduğu ifade edildi. Ayrıca, plastiklerin işlenmesi sırasında oluşan karbon ve hidrojen bileşimindeki gazların yangının ani çıkışına katkıda bulunduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma ve sonuç beklentisi

Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere bilirkişi heyeti tarafından yapılacak incelemeyi bekliyor. Yangının ardından, zarar gören geri dönüşüm tesisi, elyaf üretimi yapılan ev tekstili firması, karton üretimi yapan kağıt fabrikası, strafor fabrikası, tekstil dokuma fabrikası ve boş depo, tamamen kullanılamaz hale geldi.