Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan tarihi Şehit Mehmet Çeşmesi’nin bakımsızlığı vatandaşın tepkisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı'da, yol yapımı sırasımda bulunan kabir İstiklal Harbi savaşında çeşme başında şehit edilen Mehmet isimli bir erin kabri olduğu ortaya çıkmıştı.

Kabrin hemen yanında bulunan Şehit Mehmet Çeşmesi ise üzerine yazılar yazılmış atıl bırakılmış ve harabe vaziyette. Tarihi mirasın bu durumu vatandaşlardan tepki topluyor.

Mehmet, Kurtuluş Savaşı günlerinde birliğine sakalık yaparken çeşme başında şehit düşmüş. Yol kenarında bulunan kabrinin hemen yanında ise onun adına yapılmış çeşme bulunmakta fakat çeşme atıl ve harabe durumda bırakılmış.

Güzelyalı sakinleri, bu tarihi çeşmenin restore edilmesi ve Şehit Mehmet'in anısının yaşatılması için yetkililerden destek bekliyorlar. Vatandaşlar, çeşmenin restorasyonu ve çevrenin düzenlenmesiyle birlikte, Mehmet'in şehit düştüğü noktanın daha anlamlı bir hale geleceğini vurguluyorlar.