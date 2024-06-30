Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde başlayan yangın, çevrede büyük endişeye neden oldu. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesine rağmen, rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangında çiftlikler ve Uludağ Üniversitesine ait tesisler zarar gördü. Alevlerin kontrol altına alınamaması sebebiyle Uludağ Üniversitesi'ne ait yurtların boşaltılma kararı alındı.

Müdahale devam ediyor

Yangına karadan 40 araç ve 150 personel ile müdahale edilirken, havadan da 4 helikopter ve uçaklarla destek veriliyor. Ancak rüzgarın etkisiyle kozalak patlamaları yangının yayılmasını hızlandırıyor. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme yapılıyor.

Halka dikkat çağrısı

Başkan Bozbey, yangının başlama nedeninin insan etkisi olabileceğini belirtirken, doğa koruma konusunda vatandaşların duyarlı olmalarını ve ateş yakmamalarını istedi. Çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede alevlerin ilerlediğini ve meşe ağaçlarının da zarar gördüğünü belirtti.

Hayvanların kurtarılıyor

Yangın bölgesinde bulunan hayvanların tahliyesi yapıldı. Özellikle Veterinerlik Fakültesi'nde bulunan atlar tahliye edildi, diğer hayvanlar serbest bırakıldı. Ancak bazı hayvanların durumu hakkında net bilgi verilemedi.

Yurtların boşaltılıyor

Uludağ Üniversitesi'ne ait yurtların boşaltılması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, can kaybı yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Yangın alanında çalışan ekiplere teşekkür ederken, yangının kontrol altına alınması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Bursa'daki yangın, büyük çapta zarara neden olurken, Uludağ Üniversitesi'nde bulunan yurtların boşaltılma kararı alınmasıyla önlemler artırılıyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.