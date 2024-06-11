Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, çalışma dönemini düzenlenen renkli davetle noktaladı.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca bir yandan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan diğer yandan da onlarca üniversite öğrencisine burs desteği vermeye devam eden TAD Bursa Şubesi, bir sezonu daha geride bıraktı.

Çalışma döneminin son buluşmasını Zenn Garden'da gerçekleştiren anneler, Başkan Yasemin Mutlu önderliğinde yorgunluk attı.

Davette konuşan Başkan Mutlu, önümüzdeki dönem daha güzel projelere imza atmayı hedeflediklerini söylerken, üyelerine de tüm katkılarından dolayı teşekkür etti.