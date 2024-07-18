Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de destek oluyor.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi 10 ilçede 16 farklı noktaya kurulacak merkezlerde gençlerin doğru tercih yapabilmesi için ücretsiz danışmanlık desteği verecek.
Yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası da önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmıyor.
Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları kentin farklı noktalarında 29-30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde hizmet verecek.
Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.
MERKEZ TERCİH NOKTALARI
- Kent Meydanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Zafer Plaza 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Korupark 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Yıldırım Belediye Bayrak Alanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Nilüfer Podyum Park 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Nilüfer Sur Yapı Marka AVM 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
İLÇE TERCİH NOKTALARI
- Gürsu Belediye Binası Yanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Kestel Aile İçi Park 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Gemlik 15 Temmuz İskele Meydanı 29 Temmuz
- İnegöl Heykel önü 30-31 Temmuz
- Mudanya İskele Meydanı 1 Ağustos
- Karacabey Karacabey Meydanı 02 Ağustos
KURS MERKEZLERİ TERCİH NOKTALARI
- Yıldırım Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Yıldırım Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Osmangazi Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos
- Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos