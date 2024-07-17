Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUSMEK'in diksiyon bölümü öğrencileri, Anadolu Ateşi Radyo Tiyatrosu ile Kurtuluş Savaşı'nın atmosferini ve Türk halkının işgale karşı direnişini etkileyici bir dille anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa’da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen BUSMEK, hayat boyu öğrenme felsefesiyle toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Halen 12 ilçedeki 30 farklı mekânda 541 farklı branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyere eğitim veren BUSMEK bünyesindeki diksiyon bölümü öğrencileri de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Anadolu Ateşi Radyo Tiyatrosu ile Kurtuluş Savaşı'nı ve Türk halkının direnişini anlatan öğrenciler, profesyonel diksiyon ve seslendirme becerilerini kullanarak unutulmaz bir deneyim yaşama imkânı buldu. Kurtuluş Savaşı'nın atmosferini başarıyla aktaran öğrenciler, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Radyo tiyatrosu, Şefika ve Memduh Bey'in Sultanahmet Meydanı'ndaki bir mitinge katılımıyla başlıyor.

Halide Edip Hanım'ın coşkulu konuşması ve kalabalığın "Yemin ediyoruz!" haykırışları, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtıyor. Fakat bu vatansever gösteri, işgalci İngiliz subaylarının Memduh Bey'i tevkif etmesiyle gölgelenir. Şefika, umudunu ağabeyi Suphi'ye bağlar ve onun Memduh Bey için bir şeyler yapabileceğini düşünür.