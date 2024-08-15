Bursa'da 29 yaşındaki Fatma Karaca, babasından miras kalan 800 bin TL borçla sarsıldı. Hiç tanımadığı babasının ölümünden sonra karşılaştığı borç, genç kadının hayatını altüst etti.

Bir hayatın çilesi: Babasından miras kalan borç

Fatma Karaca’nın hayatı, 5 yaşındayken babası Remzi Kürtçü’nün ailesini terk etmesiyle zorlu bir döneme girdi. Annesinin de evi terk edip başka biriyle dini nikahla evlenmesiyle çile dolu bir yaşam sürmeye başlayan Karaca, 16 yaşında evlenerek Karaca soyadını aldı. Ancak hayatının en büyük darbesini, 23 yaşında Tekirdağ’daki bir hastaneden aldığı telefonla yaşadı; babasının ölüm haberini aldı ve cenazeyi teslim almak zorunda kaldı.

800 Bin lira borç ve hukuki çıkmaz

Fatma Karaca’nın yaşadığı ikinci şok ise, babasının ölümünden sonra gelen 800 bin TL’lik borç tebligatı oldu. Borcu ödemesi için verilen 1 haftalık süreyle karşılaşan Karaca, adliyede babasının ölümünün ardından ilk 15 gün içinde reddi miras yapmadığı için hukuksal olarak herhangi bir işlem yapamayacağını öğrendi. Bu durum, genç kadının ödeyemeyeceği bir borçla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Karaca: 16 yaşında zorla evlendirildim

Fatma Karaca, borçla ilgili yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: "Bana ‘Baban kimsesiz mezarlığına gömülecek’ dediler. Bunu duyunca, babamın sahip çıkmadığı ama son görevimi yerine getirmek için Tekirdağ’dan Bursa’ya getirdim ve ona bir mezar yeri satın aldım. Ancak şimdi, babamın kötüye kullanılan vekaletleri ve borçları yüzünden suçlu durumdayız. Annem başkasıyla birlikte ve onun çocukları babamın maaşını ve yetim parasını alıyor. Ben ise 16 yaşında evlendirilip, kalp rahatsızlığı olan bir çocuğa sahip oldum ve şimdi borçlarla boğuşuyorum. Hiç tanımadığım babamdan kalan bu borcu ödeyemiyorum. Elimdeki tek şey maaşım, onunla da geçinmekte zorlanıyorum. Keşke borcu ödeyebilecek durumum olsa ama maalesef yok."