Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu kabul töreninde kendisini tebrik etmek, öneri ve taleplerini dile getirmek isteyen Bursalılar ile buluştu. Bursalılara nitelikli hizmet üretmek için zaman kaybetmeden işe koyulduklarını belirten Başkan Bozbey, “Projeler yapıldıkça hep birlikte gülümseyeceğiz. Kentin güzelliklerinin keyfini hep birlikte süreceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık iki buçuk aydır tebrikleri makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılardan gelen yoğun görüşme ve ziyaret taleplerini de kırmadı. Başkan Bozbey, Merinos Fuar Alanı’nda düzenlenen toplu kabul töreninde vatandaşlar ile bir araya geldi. Tarihi ve renkli anların yaşandığı törene gün boyunca üç grup halinde katılan yüzlerce vatandaş, Başkan Mustafa Bozbey’i kutladı, talep ve önerilerini dile getirdi. Törene, Başkan Bozbey’in yanı sıra görevine yeni başlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

“BURSALILARI GÜLÜMSETEN PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ” Programın başlangıcında kürsüye çıkarak salonda bulunanlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart’ta Bursalıların yoğun desteğiyle göreve seçildiklerini hatırlatarak tüm vatandaşlara teşekkür etti. Yaklaşık iki buçuk aydır halktan gördükleri yoğun ilginin, görüşme ve ziyaret taleplerinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, herkesle bir araya gelememekten dolayı da üzüldüğünü belirtti. Yapılan değerlendirme sonucunda Merinos’ta toplu kabul töreni düzenlediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Halkımız sandığa gittiğinde bizlere Bursa’ya yapacağımız hizmetler, hazırlayacağımız projeler için destek verdi. Yoğun bir şekilde tebrik ziyaretlerini kabul ettik. Ancak bayram öncesinde 1400 civarında ziyaret talebi daha vardı. Ortalama 5 kişiden düşünürsek 8-10 bin kişiyi ağırlamak anlamına geliyor. Elbette herkesi makamda ağırlamak isterdik. Ama güzel bir mekanda rahat sohbet etmek imkanı oluşturmak istedik. Gün boyunca 3 grup halinde tüm Bursalıları misafir edeceğiz. Bursalıların sorunlarını, önerilerini, fikirlerini dinlemek istiyoruz. Görevine ‘Vira Bismillah’ diyerek başlayan Genel Sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz ve çalışanlarımızla Bursalıları gülümseten projeleri hayata geçireceğiz. Artık işe koyulacağız. Halkımızı gülümseten işlere imza atmalıyız. Projeler yapıldıkça hep birlikte gülümseyeceğiz. Kentin güzelliklerinin keyfini hep birlikte süreceğiz. Burada herkesi tek tek dinlemek istiyoruz. Projelerinizi, yönetici arkadaşlarımızla da paylaşabilirsiniz. İletilen görüş ve önerilerin tek tek değerlendirileceğinin bilinmesini istiyorum” diye konuştu. Başkan Mustafa Bozbey ve belediye bürokratları daha sonra Fuar Alanı’nda kurulan masaları tek tek gezerek Bursalıları dinledi. Kalıtımcılardan yoğun ilgi gören Başkan Bozbey, kendisine iletilen görüşleri dikkatle dinleyerek tek tek not aldırdı.