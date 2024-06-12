Sağlık Bilimleri Üniversitesi (S.B.U.) Bursa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından, Bursa Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda “Kuzeyden Güneye, Doğudan Batıya Türkiye Kolon Kanseri Sempozyumu” düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Kolon kanseri tedavisindeki gelişmelerin ele alındığı sempozyumda birçok akademisyen, konuşmacı ve oturum başkanı yer aldı. Halka yönelik gerçekleştirilen ve yoğun ilginin görüldüğü sempozyumla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Üstüner, sempozyumu düzenleyerek ‘kolon kanseri’ konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

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Sempozyumda 6 farklı branştan alanında uzman 15 hekim ile 10 önemli soruya cevap verdiklerini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Üstüner, "Kalın bağırsak kanseri, ne kadar erken teşhis edilirse sonuçlar o kadar yüz güldürücüdür. Çünkü kalın bağırsak kanseri, önlenebilir bir hastalıktır. Kanserin yüzde 90'ı polip zemininde gelişiyor. Vatandaşlarımızın hiçbir şikâyeti olmasa bile 50 yaşında kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Bu kolonoskopi sırasında saptanan polipler, kanserleşmeden çıkarıldığında hastanın hayatı kurtulmuş oluyor" ifadelerini kullandı.