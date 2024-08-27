Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Tacir ve Mecidiyeköy Mahalleleri arasındaki çam ormanlarında, saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yangının başladığı ilk andan itibaren ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla seferber oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, toplamda 85 araç ve 302 personelle yangına müdahale ediyor.

Ekipler, hem havadan yangın söndürme helikopterleriyle hem de karadan arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangınla mücadele ediyor. Yangının 7. saatinde hala devam eden mücadele, bölgedeki alevlerin kontrol altına alınması amacıyla aralıksız sürdürülüyor. Yangının büyümesini önlemek ve söndürme çalışmalarını daha etkili hale getirmek için bölge halkı da ekiplere destek veriyor.

Yangınla mücadele sürecinde bölge halkının desteği, ekiplerin çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Vatandaşlar, su ve diğer ihtiyaç malzemeleri sağlayarak yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği ve olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi.