Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin vizyonunu ortaya koyacak olan 2025-2029 stratejik plan çalışmalarını demokratik katılım ve şeffaflık anlayışıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tüm ilçe belediye başkanlarını ziyaret edip görüşlerini dinleyerek başlattığı Bursa’nın 2025-2029 stratejik plan çalışmaları, Stratejik Plan ekibi tarafından odak alan bazında yapılan mevcut durum analizlerinin sunumuyla devam etti.

Ekip üyeleri, ‘Planlama-Afet, Ulaşım, Çevre, Kültür-Spor, Sosyal-Sağlık, Kent Ekonomisi, Katılımcılık-Yönetişim ve Kurumsal Yönetim’ alanlarında kendi aralarında yaptıkları toplantılar sonucunda, ilgili mevzuatları, üst politika belgelerini, ürün-hizmet ilişkilerini ve paydaşlarının analizlerini yaparak odak alanlarının SWOT analizlerini gerçekleştirdi.

Ekiplerin hazırladıkları sunumlar, diğer ekip üyeleriyle paylaşılarak, her bir odak alanı hakkında bilgi alışverişi sağlandı. Bu sayede, ekip üyeleri odak alanlarını ilgilendiren SWOT analizleri üzerinden sürdürmeleri ve yapmaları gereken faaliyetleri diğer üyelerle paylaşma imkanı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarına yönelik olarak Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, planlamanın her aşamasında paydaşların aktif katılımının sağlanması amacıyla düzenlendi.