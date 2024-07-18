Bursa'nın tekstil sektörünün kalbinin attığı Vişne Caddesi'nde son günlerde yaşanan durgunluk, esnafın ve vatandaşların dikkatini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tekstil merkezlerinden biri olan Vişne Caddesi'nde, son zamanlarda yaşanan ekonomik durgunluk dikkat çekiyor.

Bursa’nın en işlek caddelerinden olan ve tekstil sektörünün merkezi konumundaki Vişne Caddesi'nde, son dönemde yaşanan durgunluk gözlerden kaçmadı.

Normalde oldukça yoğun olan cadde, son zamanlarda daha sakin bir tablo sergiliyor. Esnaf, satışların düştüğünü ve müşteri sayısında belirgin bir azalma olduğunu belirtiyor.

Ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyleyen esnaf, vatandaşların alışveriş yapmak yerine ihtiyaçlarını minimumda tutmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Vişne Caddesi'ndeki bu durgunluk, şehir ekonomisinin genel durumuna da ayna tutuyor.