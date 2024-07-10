Bursa, tarihi ve coğrafi özellikleri nedeniyle turizmin merkez şehirlerden birisi haline geldi. Bursa'da bulunan şifalı kaplıcalarda bu turizm merkezlerinin başında geliyor. Bursa'da bulunan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kaplıcaları sizler için inceledik.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa denince akla ilk gelenler yeşili, doğası ve sahilleri oluyor ancak şifalı kaplıcaları Bursa'yı anarken atlamak olanaksız. Bursa'daki kaplıcaların tarihi kökeni oldukça eskiye dayanıyor.

Bizans'tan kalma onarılan hamamların yanı sıra Osmanlı döneminde inşa edilmiş çok sayıda termal tesis bulunuyor. Sizler için bu tesisleri detaylı olarak inceledik.

OYLAT KAPLICALARI

Bizans döneminden beri faaliyette olan Oylat termalleri, kalsiyum,magnezyum,sodyum ve sülfat bakımından oldukça zengindir. İnegöl'de yer alan Oylat kaplıcalarında su sıcaklığı yaklaşık 40.5 derecedir. Kaplıcaların tedaviye destek verici özellikleri bilinmektedir. Ayrıca bölge içerisinde 4 mevsim hizmette olan oteller mevcuttur.

KÜKÜRTLÜ KAPLICASI

Şu anda Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan Kükürtlü kaplıcasının erkekler için olan bölümü 1 Murad döneminde inşa edilmiş, kadınlar için olan kısım ise 2. Beyazıd döneminde yapılmıştır.

KAYNARCA HAMAMI

Osmanlı döneminde inşa edilen bu hamam 10 kubbelidir. Yeni kaplıca ismiyle de bilinir. Rüstem Paşa tarafından 1522 yılında inşa edilmiştir. Su sıcaklığı çok yüksek olduğundan soğukluk yaptırılmıştır.

KARAMUSTAFA ILICASI

Karamustafa Ilıcası yaklaşık 50 derecelik sıcaklığa sahiptir. Mudanya yolu üzerinde olan Karamustafa Ilıcası oldukça zengin sodyum ve karbonat içerir. Kokusuz bir suya sahiptir ve su soğuduğu zaman içilmeye müsaittir.