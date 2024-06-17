TFF 2. Lig'de küme düşen ve gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan yeşil-beyazlılar, bu önemli kararı resmi olarak duyurdu.

Batalla'nın teknik direktörlük serüveni başlıyor

Bursaspor, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Efsane oyuncunun geri dönüşü

Arjantinli yıldız, 2009-2014 yılları arasında Bursaspor forması giymiş, ardından Çin'e transfer olmuş ve sonrasında tekrar Bursaspor'a dönmüştü. Batalla, Bursaspor'un 2009/10 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı sağlamıştı.

Batalla'nın başarıları

Teknik direktör olarak, Batalla son olarak Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam, Nilüfer Belediyespor'u Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yaparak TFF 3. Lig'e yükseltmişti.