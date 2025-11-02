TFF 2. Lig’in 11. haftasında Bursaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor’u konuk ediyor. Taraftarların merak ettiği Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir sorusunun yanıtı belli oldu. Karşılaşma Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında oynanacak Bursaspor - Kahramanmaraş İstiklal Spor karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu.

Mücadele, Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor taraftarları, maçı hem televizyon ekranlarından hem de kulübün resmi yayın platformları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEMİ KİM?

Karşılaşma, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. Mücadeleye Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı hakem kadrosu şöyle:

Hakem: Mustafa Ünver

Mustafa Ünver Yardımcı Hakemler: Buğra Can Semercioğlu, Hüseyin Can

Buğra Can Semercioğlu, Hüseyin Can Dördüncü Hakem: Mikail Cihangir

BURSASPOR LİGDE KAÇ MAÇ KAZANDI?

Bursaspor, bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Topladığı 22 puanla 2. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, zirve yarışında lider Mardin 1969’un yalnızca 3 puan gerisinde bulunuyor.

Kahramanmaraş İstiklal Spor ise 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bu karşılaşma, her iki takım açısından da üst sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele olacak.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bursaspor’un kendi sahasında oynayacağı karşılaşma, Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçı internet üzerinden izlemek isteyen taraftarlar, kanalların resmi web siteleri veya YouTube yayınları üzerinden de karşılaşmayı takip edebilecek.

Bursaspor teknik direktörü ve ekibi, zirve yarışında kayıp yaşamamak için güçlü bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

Kahramanmaraş İstiklal Spor ise deplasmandan puanla dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İki takım da formda ve son haftalarda etkileyici performanslar sergiliyor. Mücadelede orta saha mücadelesi ve tempo belirleyici olacak.