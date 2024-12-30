TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 35 puanla 3. sırada tamamlayan Altınordu'da, genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış'a Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Sami Satılmış'ın performansı Bursaspor'un dikkatini çekti

Altınordu'nun başarılı orta saha oyuncusu Sami Satılmış, sezonun ilk devresinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Kırmızı-lacivertli formayla 16 maçta 6 gol atıp 2 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, Bursaspor’un radarına girdi. 3. Lig 1. Grup’ta lider konumda olan Bursa ekibi, Satılmış’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Cazip teklifle transferi gerçekleşebilir

Bursaspor'un, Altınordu'ya cazip bir teklif sunarak Sami Satılmış'ı kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Ancak, genç futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması şartıyla transferinin gerçekleşebileceği ifade edildi. Bu gelişme, Altınordu için önemli bir karar aşamasını da beraberinde getiriyor.