BursasporBasketbol'un FIBA Europe Cup'taki rakipleri belli oldu. Kura çekiminden sonra açıklamada bulunan Bursaspor Basketbol Genel Menajeri Özgün Önver, ". B Grubunda güzel maçlar oynayacağımızı ve taraftarlarımızın desteğiyle gruptan çıkma adına şansımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.BURSA (İGFA) - Bu sezon ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil edecek olan Bursaspor'un kupadaki rakipleri belli oldu.

B Grubunda yer alan takımımız grupta Casademont Zaragoza (İspanya), Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alacak BC Kalev (Estonya) / BC Kutasi (Gürcistan) / BK Patrioti Levice (Slovakya) kulüpleri arasından bir takım ve FIBA Europ Cup ön elemesinde oynanacak Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi) - Starlites Basketball (Malta) maçının galibi ile mücadele edecek.

Kura çekimlerinin ardından açıklamada bulunan Bursaspor Basketbol Genel Menajeri Özgün Önver, "Bursaspor Basketbol olarak bayrağımızı bu sezon da Avrupa'da dalgalandırmaya devam ettiğimiz için gurur duyuyorum. FIBA Europe Cup'ta bugün gerçekleşen kura çekiminde rakiplerimizin kulübümüz ile ilgili söylemleri ve ilgileri bizi oldukça mutlu etti. Bursaspor Basketbol'un artık bir basketbol kültürü olduğunu ve Avrupa'da da saygı gördüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. B Grubunda güzel maçlar oynayacağımızı ve taraftarlarımızın desteğiyle gruptan çıkma adına şansımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.