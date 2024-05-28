Herkes Duysun TV ekranlarında Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Spor Panorama programının bugünkü konuğu Bursaspor Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Batur oldu.GÜLSÜM YILDIRIM/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Spor Panorama programında Bursaspor'un geleceği değerlendirildi.

Bursaspor için 2023-2024 sezonunun yönetimsel problemleri olduğunu söyleyen Bursaspor Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Batur, "Bursaspor'un temel sorunu ekonomik sorunlardır. Mevcut oyuncu topluluğuyla oynamak zorunda kaldı. İki yıldır burada altyapıdan gelen oyuncu grubuyla oynadık ve bu gruptan transfer olanlar da oldu. Bakıldığında daha iyi oyunlarımızı kaybettik. TFF-2 serüvenini de elimizdeki oyuncularla sürdüremedik. Hem mental hem ekonomik açıdan karşılık alınamayınca mevcut performansın altında bir süreç yaşandı. Lig'de kalmaya zorlayabilecek bir çıtaya gelebilme ihtimali olurken, çok uzak kaldık. Tamamiyle genç oyuncu kadrosuyla da bu işin olmadığını gördük." dedi.

"TAKIM OLARAK YUKARI ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Oynanan oyun seviyesinin oldukça düşük olduğunu belirten Batur, "Bu ligin ruhunu doğru algılayan, deneyimini kazanmış oyuncular içisinde de bir sınıflandırma var. Bu kişilerle oynamayı tercih edip yukarı çıkmayı tercih eden takımlar var. Bursaspor'un bizi heyecanlandırabileceği maçlar da 10-15 dakikalık periyotlardı. İşin futbol seviyesi ciddi anlamda sorunlu gözüküyor. Mevcut sistemin koşullarıyla buradan kurtulup, kendimizi yukarı atmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BURSASPOR İÇİN OLUMLU DÜŞÜNCELER YOK"

Rakiplere baskı yapmak adına bakıldığında zayıf bir takım olduklarına değinen Batur şu ifadleleri kullandı:

"Taraftarı motive edecek bir süreç yaşatmadık. Geleceğe yönelik ışık verilmeyince bir erozyon oluştu. Alt lige düşen takımın alkışlanması, gelişkin bir davranış tipi değil. 2017'lerden iitibaren sürekli aşağı giden bir takım olduk. Bakıldığında sürekli geri giden bir takım var. Şu an lise çağında bir çocuğun aklında Bursaspor için hiçbir olumlu düşünce yok. Şu an yükseleceğini umut ediyoruz. Yeni transfer açısından da gelişmesi gerekiyor."