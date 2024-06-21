BUJUMBURA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Burundi'de kurban organizasyonu kapsamındaki faaliyetlerini tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında, Burundi'de de faaliyetler yürütüldü.

Ülkenin 3 ayrı bölgesinde kesilen 11 bin 200 hisseye denk gelen 1600 büyükbaş kurbanın eti, vakfın gönüllüleri ve yardım derneklerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

TDV gönüllüleri, ziyaret ettikleri farklı bölgelerdeki insanlarla bir araya geldi, çocuklara hediyeler dağıtarak güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Kayseri'den gelen Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, AA muhabirine, organizasyon çerçevesinde binlerce hisse kurbanın etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Burundi'deki kurban faaliyetlerini yerinde yürüttüklerini, toplamda 1600 büyükbaş kurban kestiklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"11 bin 200 hisseyi buradaki kardeşlerimize ulaştırdık. Kurban organizasyonunun yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı'mızın açtığı su kuyularını bizzat yerinde gördük ve aktif şekilde kullanıldığını müşahede ettik. Cami cemaatiyle bir araya geldik. Bujumbura'da bulunan yetimhaneyi ziyaret ettik. Oradaki kardeşlerimizin hal ve hatırını sorduk. Heyetimizde yurt içinden ve yurt dışından gönüllü gelen kardeşlerimiz vardı. Bizi buraya görevlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza, Türkiye Diyanet Vakfı'mıza ve bizzat kurbanlarını bizlere emanet eden hayırsever kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Sanatçı Resul Aydemir kardeşimiz bizimle birlikteydi. Burundi'deki görevimiz eksiksiz şekilde tamamlandı. Bu mutlulukla ülkemize dönüyoruz."

Fransa'dan gelen gönüllü Şakir Duygu da bayramın ilk üç gününde kurban kesimi ve dağıtım işlemi yaptıklarını dile getirerek, "Burada Kurban Bayramı'mızı eda ettik. Buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle bir araya geldik. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oldular. Çok hayır dualarını aldık. Onlara şeker, balon dağıttık, oyunlar oynadık. Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerimize teşekkür ederim. Görev süresince ekip olarak iyi bir iş çıkardık. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı." diye konuştu.