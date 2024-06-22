İzmir'in müzik dolu sokaklarından çıkan ve eğitimini burada tamamlayan Buse Çağla, piyano dersleriyle başladığı müzik yolculuğunda yeni şarkısı ''Yazık'' ile devam ediyor. Yazık adlı yeni şarkısıyla dinleyicilerine merhaba diyen İzmirli sanatçı iddialı bir çıkış yaptı.

İstanbul Üniversitesi Opera Bölümü'nden mezun olan Buse Çağla, sahip olduğu farklı tarzı ve etkileyici sesiyle kısa sürede adından söz ettirecek. Buse Çağla'nın yeni şarkısı ''Yazık’'ın sözleri ve müziği Bertin Yıldız'a ait, düzenlemesi ise Gökhan Turan & Bertin Yıldız imzası taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşımıyla şarkı, dijital müzik listelerinde kısa sürede büyük beğeni toplayacak gibi.

Klip yönetmenliğini üstlenen Nasu Işıkçı, Buse Çağla'yı yakından tanıma fırsatı sunan görsel bir şölen hazırladı. Klibin detayları; genç sanatçının müzikal çizgisini, performansını ve duygusal derinliğini izleyicisine yansıtacak.