Türkiye’nin kadın boksundaki önemli isimlerinden Buse Naz Çakıroğlu, 2025 Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya mücadelesi verecek. Kadınlar 51 kg kategorisinde finale yükselen milli sporcu, 14 Eylül Pazar günü Kazakistanlı Alua Balkibekova ile ringe çıkacak. Final maçı saat 20.00’de TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Yarı final zaferi

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Özbekistan’dan Feruza Kazakova karşısında 4-1 skorla galip gelerek finale adını yazdırdı. Daha önceki dünya şampiyonalarında 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, Türkiye’yi bir kez daha gururlandırmak için ringe çıkacak.

Finaldeki rakip

Finalde Çakıroğlu’nun rakibi, dünya ve Asya şampiyonluklarına sahip Alua Balkibekova olacak. Kazak sporcu, ringde deneyimi ve başarısıyla dikkat çekiyor.

Maç nereden izlenir?

14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak final maçı TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek. Türkiye Boks Federasyonu’nun desteklediği yayın, hem televizyon hem dijital platformlardan takip edilebilecek.

Tarihi bir mücadele

Bu maç, Buse Naz Çakıroğlu için sadece altın madalya fırsatı değil, aynı zamanda Türk boks tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Milli sporcunun mücadelesi hem spor otoriteleri hem de boksseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.