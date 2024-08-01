2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kilo boks müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi. North Paris Arena'da gerçekleşen son 16 turu mücadelesinde Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı 5-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Çeyrek finalde rakip bekleniyor

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saati ile 21.04'te başlayacak.

North Paris Arena'daki maçta üstün bir performans sergileyen Çakıroğlu, 3 raunddan da galip ayrılarak galibiyetini garantiledi. Çakıroğlu'nun çeyrek finale yükselmesi, Türkiye'nin boks branşındaki uluslararası başarısını daha da pekiştiriyor.

🇹🇷BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNALDE!



🥊 Milli boksör, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrerayı mağlup etti.



Tebrikler Buse Naz! 👏 #Paris2024 pic.twitter.com/cQdbR789C3 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024