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Son olarak, Buse Terim’in teknede çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Terim, Instagram'da paylaştığı tatil fotoğraflarına olumlu yorumlar aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in kızı olan Buse Terim, tatil anılarını sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenen Buse Terim , geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşanmıştı. Şimdi ise sosyal medyada tatil anılarını paylaşarak hayranlarına güzel kareler sunuyor.

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