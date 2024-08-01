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Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak. Suwannapheng'in de trans olduğu belirtiliyor. Bu karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yusuf Dikeç: "Altın madalyayı alana kadar devam edeceğiz"

Yusuf Dikeç: "Altın madalyayı alana kadar devam edeceğiz"

Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu. Sürmeneli, bu başarısını Paris'teki turnuvada da sürdürmeye kararlı.

Paris'te düzenlenen North Paris Arena'da, kadınlar 66 kilo son 16 turu maçları tamamlandı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli , Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek final e yükseldi.

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