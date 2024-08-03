Türk boks dünyasının gururu Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda büyük bir adım atmak üzere. Velter sıklet kategorisinde mücadele eden Sürmeneli, çeyrek final maçında rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, bugün saat 18:06’da başlayacak ve boksseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Sürmeneli, bu maçta üstün performans sergilemek ve Olimpiyatlar'daki başarı hikayesini devam ettirmek istiyor. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Sürmeneli’nin, çeyrek finalde göstereceği performans, Türkiye’nin Olimpiyat tarihindeki önemli anlardan biri olarak kaydedilecek.

Maçın sonucu merakla beklenirken, Busenaz Sürmeneli'nin Olimpiyatlar'daki başarısı, Türk sporunun uluslararası arenadaki prestijini artırma açısından büyük önem taşıyor. Maçın sonundaki sonuç ise tüm Türkiye tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.