Nişantaşı City's'de görüntülenen Büşra Pekin, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Zatürre oldum. Tedavim bitmek üzere. Zatürreyken bile film çektim. Şimdi iyiyim" dedi. Pekin, kolundaki iğneyle dikkat çekti.

İyileşme sürecinde çalışıyor

Zorlu bir hastalık süreci geçiren Büşra Pekin, iyileşme sürecinde bile setlerden uzak kalmadı. Profesyonelliği ve işine olan bağlılığıyla takdir toplayan oyuncu, sağlık durumunun iyileşme yolunda olduğunu belirtti. Pekin, "Şimdi iyiyim" diyerek hayranlarını rahatlattı.