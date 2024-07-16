Türkiye ekonomisi alarm vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi 2024 yılının ilk altı ayında 747 milyar TL açık verdi. Bu rakam, ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik açısından endişe yaratıyor.

Bütçe açığının nedenleri ve sonuçları

Artan Giderler: Bütçe giderleri, özellikle sosyal harcamalar ve kamu yatırımları nedeniyle hızla artıyor.

Vergi Gelirlerindeki Yavaşlama: Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun etkisiyle vergi gelirlerinde beklenen artış gerçekleşmiyor.

Deprem Felaketinin Maliyeti: Şubat ayında yaşanan deprem felaketi, bütçe üzerinde ek bir yük oluşturdu.

Enflasyonun Etkisi: Yüksek enflasyon, bütçe açıklarını daha da derinleştiriyor.

Sonuçlar: Bütçe açığı, borçlanma ihtiyacını artırıyor, faiz oranlarını yükseltiyor ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Haziran ayında bütçe açığı 275 Milyar TL

Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %120,4 artarak 591 milyar TL'ye ulaştı.

Ancak giderlerdeki %77,6'lık artış, bütçenin 275 milyar TL açık vermesine neden oldu.

Ekonomistler uyarıyor

Ekonomistler, bütçe açığının sürdürülebilir olmadığını ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Vergi reformu, harcama kesintileri ve ekonomik büyümeyi hızlandıracak yapısal reformlar öneriliyor.

Hükümetin açıklamaları

Hükümet yetkilileri, bütçe açığının geçici olduğunu ve ekonomik büyümeyle birlikte azalacağını savunuyor.

Ancak muhalefet, hükümetin ekonomik politikalarını eleştiriyor ve bütçe disiplinine daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtiyor.