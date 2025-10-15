Konak Belediyesi’nin 2026 yılı mali bütçesi 6 milyar 400 milyon TL olarak onaylandı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, bütçe görüşmelerinde Konak’a hizmeti sürdürme kararlılığını ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını paylaştı.

Konak Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci toplantısında 2026 Mali Yılı Performans Programı ve gelir-gider bütçesini oy çokluğuyla kabul etti. Bütçe, bir önceki yıla göre yüzde 10,73 artarak 5 milyar 780 milyon TL’den 6 milyar 400 milyon TL’ye yükseldi. Başkan Mutlu, “ Konak halkını mutlu etmeye devam edeceğiz. Bu bir dayanışma dönemi” dedi.

Komşu Buluşmaları Başladı

Başkan Mutlu, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başlatılan Komşu Buluşmaları’na değindi. Vatandaşlar, belediye başkanı ve müdürlerle birebir görüşerek talep ve sorunlarını iletebiliyor. Başkan, “Her hafta başka bir mahallede birebir görüşmeler sürecek. Fen İşlerinden Spora, Kültür’den Zabıtaya tüm birimler vatandaşla buluşuyor” dedi.

Hizmetin Niteliği ve Hızı Artıyor

Bütçe ağırlıklı olarak personel giderlerine ayrılırken, Mutlu, yeni personel alımı yapmadıklarını, birimler arası geçişlerle hizmetin sürdürüldüğünü aktardı. Performans değerlendirme ve denetleme mekanizmalarıyla hizmet kalitesi ve hızı artırılıyor.

Yeni Hizmet Binası ve Kentsel Dönüşüm

Basmane’de inşaatı devam eden yeni hizmet binası hakkında Başkan Mutlu, Büyükşehir Belediyesi’nin ödeme desteğiyle binanın tamamlanacağını söyledi. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Güney Mahallesi örneğini verdi. “18 uygulamaları, parselasyonları etap etap yapıyoruz. Yatırımcılarla görüşmeler sürüyor” dedi.

Moloz Mücadelesi ve Altyapı Yatırımları

Konak’ta kaçak moloz dökümüne karşı zabıta ekiplerinin gece nöbet tuttuğunu ifade eden Mutlu, “Ege Mahallesi’ndeki çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızı bu mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin Konak altyapısına yaptığı yatırımlar ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları da hızla ilerliyor.

Bütçeye Can Suyu: Arazi Satışları

Başkan Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne satışı gerçekleşecek kamu arazilerini açıkladı. İZELMAN ve itfaiye arazilerinin devriyle Konak Belediyesi bütçesinin rahatlayacağını ifade etti.